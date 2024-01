Unfälle

Linienbus stößt frontal gegen Auto: Sieben Verletzte

München / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Ein Linienbus ist in München mit einem Auto zusammengestoßen - sieben Menschen sind dabei verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der 67-jährige Busfahrer sei am Sonntagnachmittag wegen einer Erkrankung auf die Gegenspur gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Montag.