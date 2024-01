Linienbus stößt frontal gegen Auto: Acht Verletzte

Ein Linienbus ist in München mit einem Auto zusammengestoßen - acht Menschen sind dabei verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der 67 Jahre alte Busfahrer sei am Sonntagnachmittag wegen eines Herzinfarkts auf die Gegenspur gefahren, wie ein Polizeisprecher am Montagmittag ergänzte. Dort stieß der Bus frontal gegen den Wagen eines 72-Jährigen. Der Busfahrer kam wegen des Herzinfarkts in ein Krankenhaus. Zudem erlitt der Autofahrer Feuerwehrangaben zufolge durch den Aufprall schwere Verletzungen. Sechs Insassen im Alter von 67 bis 23 Jahren wurden leicht verletzt. Zunächst wurde von fünf Insassen berichtet.