Brände

Linienbus fängt in Würzburger Busdepot Feuer

Würzburg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein Linienbus ist am späten Donnerstagabend in einem Würzburger Busdepot in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte hätten verhindern können, dass das Feuer auf eine nahe liegende Werkstatt und Tankstelle übertritt, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag mit.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 05:47 Von: Deutsche Presse-Agentur