Fußball

Lewandowski: Bayerns Harry Kane ein „super Stürmer“

Hamburg / Lesedauer: 1 min

Robert Lewandowski bei der Preisverleihung des «Sport Bild»-Awards. (Foto: Christian Charisius/dpa )

Robert Lewandowski sieht in Harry Kane einen großartigen Transfer für Fußball–Bundesligist FC Bayern München. Kane sei ein „super Stürmer“, sagte der ehemalige Bayern–Stürmer bei der Preisverleihung des „Sport Bild“-Awards am Montagabend in der Hamburger Fischauktionshalle.

Veröffentlicht: 21.08.2023, 22:17 Von: Deutsche Presse-Agentur