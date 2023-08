Tottenham–Boss

Levy: Haben Kane nur widerwillig ziehen lassen

Der Premier–League–Club Tottenham Hotspur hat seinen Rekordtorschützen Harry Kane nur schweren Herzens zum FC Bayern München ziehen lassen. Lange Zeit habe man versucht, den Starspieler mit kurz– wie mit langfristigen Vertragsverlängerungen weiter an die Spurs zu binden, erklärte Clubboss Daniel Levy am Samstag in einer Vereinsmitteilung.

