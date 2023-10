Rosenheim

Leute verunglücken mit Auto: 17-Jährige tödlich verletzt

Rosenheim

Eine Tote, drei Schwerverletzte ‐ vier junge Menschen sind mit dem Auto in Oberbayern verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 20-Jähriger am Freitag in Rosenheim die Kontrolle über sein Auto verloren.

Veröffentlicht: 21.10.2023