ZDF–Krimireihe

Letzte „Kommissarin Lucas“-Folge läuft im Oktober

Regensburg/Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Eine Szene der Krimi-Reihe "Kommissarin Lucas". (Foto: Hendrik Heiden/ZDF/dpa )

Die beliebte ZDF–Krimireihe „Kommissarin Lucas“ mit Hauptdarstellerin Ulrike Kriener geht in diesem Oktober nach mehr als 20 Jahren zu Ende. Die letzten beiden Episoden werden „Helden wie wir“ und „Finale Entscheidung“ heißen, wie die zuständige PR–Agentur am Mittwoch in München verlauten ließ.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 16:25 Von: Deutsche Presse-Agentur