Letzte Generation blockiert Straßen in Nürnberg und Fürth

Aufgrund von Blockadeaktionen der Letzten Generation ist der Verkehr auf Straßen in Nürnberg und Fürth am Donnerstag zeitweise zum Erliegen gekommen. Mehr als 30 Klimaaktivisten setzten sich in Nürnberg vor dem Hauptbahnhof mit Bannern auf die Straße und blockierten den Verkehr, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Teilnehmer seien vorerst in Gewahrsam gekommen, nach rund einer Stunde waren die Straßen wieder frei.

Bereits zuvor hatten Aktivisten an drei Straßen in Nürnberg und Fürth den morgendlichen Berufsverkehr blockiert. Festgeklebt hatte sich dabei laut Polizei keiner.

Die Letzte Generation macht seit 2022 regelmäßig mit Sitzblockaden auf Straßen, aber auch mit anderen umstrittenen Aktionen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Es gehe um nichts weniger als das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das die Regierung derzeit durch ihr Handeln infrage stelle, teilte die Gruppe zu den Aktionen am Donnerstag mit.

Die Polizei stufte die Blockaden den Angaben nach als Versammlungen ein und löste sie auf. Gegen die Teilnehmer wird wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.

In Nürnberg untersagt eine Allgemeinverfügung seit Juli unangemeldete Aktionen wie das Festkleben von Klimaaktivisten auf Straßen. Wer sich widersetzt, muss laut Stadt mit Geldbußen von bis zu 3000 Euro rechnen. Rechtzeitig angezeigte Klimaproteste sowie Versammlungen und Demonstrationen sind den Angaben zufolge nicht betroffen.

Mitte Juli hatten Aktivisten der Letzten Generation bereits den Frankenschnellweg in Nürnberg blockiert. Weil im Stau als Folge der Blockade ein Autofahrer auf einen Sattelschlepper aufgefahren und schwer verletzt worden war, ermittelt die Polizei in diesem Fall auch wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Gruppe hatte angekündigt, dass es in dieser Woche verstärkt Aktionen in mehreren Städten Bayerns geben soll. Am Montag und Dienstag blockierten Aktivisten mehrere Straßen in Würzburg. 43 Menschen kamen danach zeitweise in Gewahrsam.