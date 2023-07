Buntes

„Let's Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova plant einige Projekte

München / Lesedauer: 1 min

Model Anna Ermakova kommt zur MediaNight im Rahmen des Reitturniers CHIO. (Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild )

Anna Ermakova, Gewinnerin der RTL–Tanzshow „Let's Dance“, plant einen kreativen Durchbruch. „Ich versuche, kreativ zu werden, und habe einige Projekte in Planung“, sagte das 23–jährige britische Model der Deutschen Presse–Agentur am Donnerstagabend bei der Premiere von Jean Paul Gaultiers Revue „Fashion Freak Show“ in München.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 05:47 Von: Deutsche Presse-Agentur