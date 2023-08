Unterfranken

Leopardgecko „Harald“ verstärkt Polizeiinspektion

Bad Neustadt an der Saale / Lesedauer: 1 min

Ein Polizeibeamter präsentiert einen Afghanischen Leopardgecko im Polizeirevier in Neustadt/Saale. (Foto: Polizeinspektion Halle/Saale/dpa )

Die Polizei hat einen neuen Mitarbeiter: Gecko „Harald“. Wie die Beamten am Montag mitteilten, riefen am Sonntag Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön–Grabfeld) an und teilten mit, dass dort „ein Reptil sein Unwesen treibe“.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 13:26 Von: Deutsche Presse-Agentur