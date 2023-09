Lehrkräftemangel

Lehrervertreter: Bessere Bedingungen gegen Bildungsmisere

München / Lesedauer: 1 min

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Vor dem Beginn des neuen Schuljahres haben sowohl der Bayerische Lehrer– und Lehrerinnenverband (BLLV) als auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gefordert, die Bildungsqualität an den Schulen im Freistaat zu steigern und die Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte zu verbessern. Es gehe in Zeiten des Lehrkräftemangels und der coronabedingten Auswirkungen an den Grund– und Mittelschulen derzeit nicht mehr um höchste Bildungsqualität, kritisierte BLLV–Präsidentin Simone Fleischmann am Dienstag in München.

Veröffentlicht: 05.09.2023, 12:44 Von: Deutsche Presse-Agentur