Lehrerverband sieht Forderung nach weniger Teilzeit kritisch

Der Deutsche Lehrerverband sieht den Vorschlag von CSU-Chef Markus Söder, im Kampf gegen Lehrermangel Teilzeitmöglichkeiten für Lehrkräfte zu beschränken, kritisch. „Würde der Ministerpräsident die Teilzeitregelungen pauschal einschränken, könnte er damit vielleicht kurzfristig etwas herausholen, aber auf lange Sicht wird diese Strategie wenig Erfolg haben“, sagte Verbandspräsident Stefan Düll der „Augsburger Allgemeinen“ (Donnerstagausgabe).

Söder hatte in Zeiten des Lehrermangels ins Spiel gebracht, die in Bayern besonders hohe Quote der Teilzeitarbeit an Schulen zu reduzieren. Hier arbeiten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 45 Prozent der Lehrkräfte nicht Vollzeit.

„Viele Lehrkräfte ergreifen den Beruf nicht allein um seiner selbst willen, sondern auch im Hinblick auf die besondere Arbeitszeitflexibilität“, sagte Düll. Er verwies auch auf Lehrkräfte, die aus Gesundheitsgründen weniger arbeiteten, und warnte davor, dass die Pläne kontraproduktiv wirken könnten. „Ich befürchte, dass pauschale Teilzeitkürzungen viele gesundheitlich angeschlagene Lehrkräfte dazu bringen werden, sich vom Amtsarzt auf Teildienstunfähigkeit untersuchen zu lassen“, so Düll.

Lehrerverbände fordern stattdessen freiwillige Anreize zum Aufstocken der Stundenzahl und Entlastungen der Lehrkräfte an anderer Stelle, etwa bei der Bürokratie und bei unterrichtsfremden Aufgaben. Auch Bayerns Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) will gegen die angespannte Personallage verschiedene Maßnahmen prüfen. „Dabei gibt es für mich nicht den einen Lösungsansatz“, sagte die Ministerin der Zeitung.