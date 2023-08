Landkreis Fürstenfeldbruck

Leerstehender Stall brennt ab: Zwei Leichtverletzte

Maisach / Lesedauer: 1 min

Beim Brand eines leerstehenden Stalls in Oberbayern sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlitten zwei Nachbarn des unbewohnten Hofs in Maisach (Landkreis Fürstenfeldbruck) am Donnerstag Rauchvergiftungen und mussten medizinisch versorgt werden.

Veröffentlicht: 04.08.2023, 15:41 Von: Deutsche Presse-Agentur