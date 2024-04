Leer stehendes Wohnhaus brennt: 100.000 Euro Schaden

In Niederbayern hat ein Brand in einem leer stehenden Wohnhaus einen geschätzten Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Das Haus in Aldersbach (Kreis Passau) sollte demnächst abgerissen werden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Daher gab es im Haus keine Fenster, Türen oder Möbel, auch die Stromversorgung war schon eingestellt worden.

Die Ursache für den Brand in der Nacht zu Dienstag war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.