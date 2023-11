Landkreis Straubing-Bogen

Lebloser Mann in Straßengraben in Niederbayern gefunden

Leiblfing / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

In Leiblfing (Landkreis Straubing-Bogen) in Niederbayern ist ein lebloser Mann in einem Straßengraben gefunden worden. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche sei der 59-Jährige am Donnerstagabend noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 12:09 Von: Deutsche Presse-Agentur