Lebensgefährliche Schleusung: Mutmaßliche Täter in U-Haft

Mittenwald

Zwei mutmaßliche Schleuser sollen einen Jugendlichen über mehrere Stunden in einem Kofferraum mit wenig Luft in seinem eigenen Erbrochenen liegenlassen haben. Sie seien wegen des Verdachts der Schleusung unter lebensgefährlichen Bedingungen in Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit.