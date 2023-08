Aichach–Friedberg

Lastwagenfahrer schläft mit 3,4 Promille auf Fahrbahn ein

Bayern / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. (Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild )

Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist in Schwaben in seinem Fahrzeug schlafend auf der Fahrbahn entdeckt worden. Der 35–Jährige war bei Friedberg (Landkreis Aichach–Friedberg) durch seine Fahrweise in Schlangenlinien aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Veröffentlicht: 04.08.2023, 09:38 Von: Deutsche Presse-Agentur