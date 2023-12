Lastwagenfahrer nach Auffahrunfall auf Autobahn 3 gestorben

Nach einem Auffahrunfall mit vier Lastwagen auf der Autobahn 3 ist am Montag einer der beteiligten Fahrer gestorben. Ein Lastwagenfahrer habe wohl ein Stauende auf Höhe der Ausfahrt Rosenhof in der Nähe von Regensburg übersehen, sagte eine Polizeisprecherin. Sein Lastwagen habe nach ersten Erkenntnissen drei weitere Sattelzüge gegeneinander geschoben. Nach ersten Informationen seien dabei weitere Lastwagenfahrer verletzt worden. Die A3 wurde wegen des Unfalls in Richtung Nürnberg gesperrt.