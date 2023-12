Lastwagen parkt in der Nacht auf Bundesstraße

Ein 43-jähriger Fahrer hat seinen Lastwagen mit eingeschaltetem Licht mitten auf der Fahrbahn der Bundesstraße 286 bei Sulzheim (Landkreis Schweinfurt) geparkt. Ein Passant meldete der Polizei in der Nacht auf Mittwoch, dass es so aussehe, als würde der Mann in seiner Fahrerkabine schlafen, heißt es in einer Mitteilung. Als eine Streife eintraf, habe der 43-Jährige hinter dem Steuer gesessen und einen schläfrigen Eindruck gemacht. Die Beamten bemerkten außerdem einen starken Alkoholgeruch in der Kabine. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.