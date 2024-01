Unfälle

Lastwagen fährt gegen Sattelzug - Fahrer schwer verletzt

Weibersbrunn / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Auf der Autobahn 3 im Landkreis Aschaffenburg ist ein Lastwagen am Donnerstag in die Seite eines Sattelzugs auf dem Standstreifen geprallt. Dabei sei ein 63-Jähriger am Steuer des fahrenden Lastwagens schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.