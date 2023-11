Lastwagen durchbricht Leitplanke und blockiert Gegenfahrbahn

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 9 bei Ingolstadt die Leitplanke durchbrochen und die gesamte Gegenfahrbahn blockiert. Der 26 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall am Dienstag bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) schwer verletzt, eingeklemmt und erst nach mehreren Stunden befreit worden, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde demnach mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Sein Lastwagen blieb quer zu den Fahrstreifen in Richtung München auf der Seite liegen. Die Polizei rechnete am späten Vormittag damit, dass die A9 in Richtung Süden noch mehrere Stunden gesperrt bleiben würde. Die Ursache für den Unfall blieb den Angaben zufolge zunächst unklar.