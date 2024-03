Laster zieht lange Ölspur durch Augsburg: Menschen verletzt

Ein Lastwagenfahrer hat in der Augsburger Innenstadt unbeabsichtigt eine lange Ölspur gezogen und dadurch mehrere Stürze verursacht. Wie die Polizei am Freitag berichtete, sind mittlerweile drei Fälle bekannt, bei denen Menschen auf dem Ölfilm ausgerutscht sind und sich leicht verletzt haben. Der Laster hatte durch einen Defekt das Öl verloren und der Fahrer dies auf seinem Weg durch Augsburg nicht bemerkt.

Die Beamten hatten am Donnerstag kurz nach 8.00 Uhr den ersten Hinweis auf die Ölspur bekommen. Anschließend wurde an weiteren Stellen ausgelaufenes Öl entdeckt, durch die Schmierspur sei „ein kleines Verkehrschaos“ entstanden. Letztlich waren mehrere Streifen unterwegs, um die betroffenen Straßen abzusichern. Zudem schickten die Beamten eine Mitteilung über eine Smartphone-Warn-App an die Bevölkerung raus. Die Feuerwehr war dann damit beschäftigt, das Öl auf der Fahrbahn zu binden. Dies dauerte bis in die Nachmittagsstunden.

Zudem wurde der Verursacher gesucht. Die Polizei fand den beschädigten Transporter schließlich. Der 46 Jahre alte Fahrer war seit den frühen Morgenstunden mit einem Müllfahrzeug im Stadtbereich unterwegs.

„Derzeit können weder Kosten noch Schäden in einer Schadenssumme zusammengefasst werden“, berichtete die Polizei. Gegen den 46-Jährigen werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.