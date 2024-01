Landwirte protestieren an CSU-Tagungsort gegen Agrarpolitik

Bad Staffelstein

Landwirte demonstrierten bereits beim Kloster Seeon, wo die Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag stattfand. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Mehrere Hundert Landwirte haben am Rande der CSU-Fraktionsklausur in Oberfranken gegen die aktuelle Agrarpolitik und die Subventionskürzungen der Bundesregierung protestiert. Die Polizei zählte auf der Straße von Bad Staffelstein bis vors Tor von Kloster Banz, in dem die CSU-Abgeordneten bis Donnerstag tagen, mehr als 300 Traktoren.