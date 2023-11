Landwirt findet herrenloses Wollschwein: Besitzer gesucht

Ein herrenloses Wollschwein gibt der Polizei Rätsel auf. Ein 33-jähriger Landwirt habe das Tier auf einem Flurweg bei Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) nahe der Autobahn 3 aufgegriffen, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Um zu verhindern, dass das zutrauliche Tier überfahren werde, habe er es am vergangenen Mittwoch an eine Hundeleine genommen und auf seinen Anhänger gebracht.

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Bamberg-Land sagte, fanden die Beamten in Rücksprache mit dem Veterinäramt schließlich einen Landwirt in der näheren Umgebung, der sich bereiterklärte, das Schwein vorübergehend bei sich aufzunehmen. Die Ermittler haben das Tier „Carlos“ getauft, wie sie auf X mitteilten. Sie bitten nun dessen rechtmäßigen Besitzer, sich zu melden. Das Wollschwein heißt offiziell Mangalica-Schwein und ist eine ungarische Rasse. Ihren Beinamen verdankt sie ihren wolleähnlichen Borsten.