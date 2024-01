Landtags-CSU setzt Klausur mit Söder-Rede fort

Die Landtags-CSU setzt am Mittwoch ihre Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz fort. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will dort am Vormittag einen Ausblick auf zentrale Vorhaben der kommenden Monate geben. Die Rede gilt als inhaltlicher Höhepunkt der bis Donnerstag dauernden Klausur.

Einiges davon hat Söder vorab schon angekündigt - unter anderem, dass er bis 2035 tausende Stellen in der Verwaltung abbauen und den Druck auf Lehrkräfte erhöhen will, weniger in Teilzeit zu arbeiten. Zudem kündigte er bereits - als Konsequenz aus den schlechten deutschen Pisa-Ergebnissen - mehr Deutschunterricht an Grundschulen an.