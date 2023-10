Regierung

Landtag wählt Söder erneut zum Ministerpräsidenten

München

Markus Söder (CSU) kommt mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder (l) und Tochter Selina zur Plenarsitzung. (Foto: Angelika Warmuth/dpa )

Etwas mehr als drei Wochen nach der Landtagswahl ist Markus Söder erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der CSU-Chef erhielt am Dienstag im Landtag in München in der geheimen Abstimmung die notwendige einfache Mehrheit der Stimmen.

Veröffentlicht: 31.10.2023, 11:16 Von: Deutsche Presse-Agentur