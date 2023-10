Ermittlungen

Landtag hebt Immunität des AfD-Abgeordneten Halemba auf

München / Lesedauer: 1 min

Daniel Halemba. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

In einem historisch außergewöhnlichen Schritt hat der Bayerische Landtag noch direkt in seiner konstituierenden Sitzung die Immunität des AfD-Abgeordneten Daniel Halemba aufgehoben. Am Ende der Sitzung am Montag stimmten alle Fraktionen außer der AfD dafür ‐ ohne dass Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) dessen Namen in der öffentlichen Sitzung nannte.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 19:09 Von: Deutsche Presse-Agentur