Landeskirchen Sachsen und Bayern bilden Pfarrer aus

Die evangelischen Landeskirchen in Sachsen und Bayern wollen ab 2025 ihren Pfarrernachwuchs gemeinsam ausbilden. Die entsprechende Kooperation für das Vikariat nach dem theologischen Examen wurde in der vergangenen Woche vereinbart, wie das Landeskirchenamt in Dresden am Montag mitteilte. Der Vorbereitungsdienst schließe sich an das Studium an und verbindet Theorie und Praxis des Pfarrberufs. Bayerns Landeskirche will den Angaben nach 26 Personen pro Jahr in den Vorbereitungsdienst übernehmen, die sächsische geht von zehn Personen pro Jahr aus.

Die Vikariatsausbildung für Sachsens Landeskirche erfolgt seit 2006 im Predigerseminar in Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Da sich deren Reform immer wieder verzögerte, habe man sich nun zu einer neuen Ausbildungskooperation entschlossen, mit der auch ein neues Profil der Pfarrausbildung verbunden sei ‐ mit Modularität, Sozialraumorientierung und Familienfreundlichkeit im Zentrum, hieß es.