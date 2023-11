Unwetter

Landesamt für Umwelt warnt vor leichtem Hochwasser an Donau

Kelheim / Lesedauer: 1 min

Eine Markierung zeigt den Wasserstand an. (Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild )

Das Bayerische Landesamt für Umwelt warnt vor Hochwasser an der Donau. Bei Kelheim in Niederbayern habe der Scheitel des Hochwassers die Meldestufe 3 überschritten, teilte der Hochwassernachrichtendienst des Landesamtes am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 13:13 Von: Deutsche Presse-Agentur