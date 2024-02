Lamm von Autobahn gerettet

Ein Lamm ist bei München von der Autobahn gerettet worden. Zwei Menschen entdeckten das etwa acht Tage alte Tier am Donnerstag und informierten die Polizei, wie es in einer Mitteilung heißt. Beamte fingen das Lamm, das auf dem Standstreifen herumirrte, ein. Da sie vor Ort kein weiteres Schaf entdeckten, nahmen sie das Tier zunächst mit auf die Dienststelle, bevor es auf einen Schäferhof kam. Bisher sei unklar, wie das Lamm auf die Autobahn geriet und zu wem es gehört. Dem Tier geht es den Angaben zufolge gut. Es werde nun zunächst in der Aufzuchtstation mit der Flasche großgezogen.