Lahm über Beckenbauer: Größte Figur des deutschen Fußballs

Die beiden 2014er-Weltmeister Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger haben den am Sonntag gestorbenen Franz Beckenbauer gewürdigt. Dieser sei die größte Figur, „die der deutsche Fußball je hervorgebracht hat“, schrieb Lahm beim Portal X (früher Twitter). Der WM-Kapitän von 2014 fügte an, dass Beckenbauer als Spieler seiner Zeit „unendlich weit“ voraus gewesen sei. Schweinsteiger schrieb: „Danke für alles, Kaiser - ich werde Dich nie vergessen! Ruhe in Frieden, Franz.“

Lahm, der als Turnierdirektor die Heim-EM 2024 verantwortet, erinnerte zudem an Beckenbauers Leistung als Chef des WM-Organisationskomitees: „Die WM 2006, das Sommermärchen, brachte einer selbstkritischen Nation bei, sich wieder zu mögen“, schrieb Lahm, der wie Beckenbauer Ehrenspielführer des DFB ist. „Dieser riesige, gesellschaftliche Erfolg wäre ohne Franz nicht möglich gewesen, und ich bin ihm unendlich dankbar, dass ich Teil davon sein durfte.“