Lagerhalle auf Wertstoffhof brennt: Sechsstelliger Schaden

Beim Vollbrand einer Lagerhalle in Oberbayern soll ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden sein. Das Feuer war in der Nacht auf Donnerstag aus bislang ungeklärten Gründen auf einem Wertstoffhof in Chieming (Landkreis Traunstein) ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, haben Einsatzkräfte Anwohner über Lautsprecher gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern am Morgen an. Laut Polizei gibt es aktuell keine Verletzten.