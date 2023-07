Oberpfalz

Lagerhalle auf Bauernhof brennt: Millionenschaden

Thalmassing / Lesedauer: 1 min

Ein Feuer in der Lagerhalle eines landwirtschaftliches Betriebs in Thalmassing im Landkreis Regensburg hat einen Millionenschaden angerichtet. Eine Feuerwehrkraft sei bei dem Brand am Donnerstag leicht verletzt worden, berichtete die Polizei am Abend.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 18:34 Von: Deutsche Presse-Agentur