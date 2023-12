Ladenbetreiber schießt mit Waffe auf Kunden: Festnahme

Mit einer Schreckschusspistole hat ein stark betrunkener Ladenbetreiber aus Schwaig bei Nürnberg auf zwei seiner Kunden geschossen. Zunächst habe ein 44-Jähriger in dem Geschäft abgelegte Pakete abholen wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als er an der geschlossenen Tür geklopft hatte, kam der 37-jährige Betreiber und schoss mit der Waffe in die Richtung des Mannes. Anschließend sei er wieder hineingegangen.

Als dann noch ein weiterer Kunde dazukam, tauchte der 37-Jährige erneut mit der Waffe auf, wie es weiter hieß. Wieder schoss er in die Richtung der Männer. Daraufhin umstellten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und eines Unterstützungskommandos am Montag den Laden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 3,4 Promille.

Im Laden fanden die Beamten eine Schreckschusspistole sowie ein Luftgewehr, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Dem 37-Jährigen wurde Blut entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Tatgrund war vorerst unklar. Der Verdächtige kam wegen seines psychischen Zustands in eine Fachklinik.