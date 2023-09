Beteiligung

KZ–Gedenkstätten verweigern AfD Teilnahme an Veranstaltungen

Berlin / Lesedauer: 1 min

Eine Schulklasse besucht die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Mehrere KZ–Gedenkstätten in Deutschland distanzieren sich scharf von der AfD und verweigern der Rechtsaußenpartei die Beteiligung an offiziellen Gedenkveranstaltungen. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der „Welt“ bei den Gedenkstätten Dachau, Mittelbau–Dora, Buchenwald, Bergen–Belsen und Neuengamme.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 19:26 Von: Deutsche Presse-Agentur