Mit vereinten Kräften hat die Polizei bei Ochsenfurt im Landkreis Würzburg eine Kuh vom Gleis gebracht. Das Tier war am Sonntagmorgen von seiner Weide entwischt und zunächst auf den Gleisen gut einen Kilometer zum Bahnhof Ochsenfurt spaziert, wie die Polizei berichtete. Dort machte das Rindvieh einen kleinen Ausflug auf die Straße, um danach erneut auf den Gleisen zurück zu marschieren in Richtung des Ortsteils Goßmannsdorf am Main.

Ein herannahender Güterzug musste bremsen und stehenbleiben. Die Strecke war für den kompletten Bahnverkehr rund eine Stunde gesperrt.

Beamte der Landes– und der Bundespolizei konnten das Tier schließlich mit Futter von den Gleisen locken. Der Besitzer und weitere Helfer brachten die Kuh dann heim auf ihre Weide.