Kuh läuft frei herum und beschädigt Auto - Besitzer gesucht

Eine frei herumlaufende Kuh hat in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) den Außenspiegel eines geparkten Autos beschädigt. Durch die Ohrmarke werde versucht, den zunächst unbekannten Besitzer der Kuh herauszufinden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen hatten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine herrenlose Kuh gemeldet. Mithilfe mehrerer Landwirte wurde das Tier den Angaben zufolge eingefangen. Am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro.