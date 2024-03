Künstliche Intelligenz für die Staatsverwaltung

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) will die schleppende Digitalisierung der Verwaltung in Bayern auch mit einer Kooperation mit Experten für Künstliche Intelligenz (KI) voranbringen: Die bayerische Digitalagentur byte soll zusammen mit dem KI-Start-up Aleph Alpha an der Einführung von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung arbeiten. Das kündigten Mehring und Aleph-Alpha-Gründer Jonas Andrulis am Montag in München an. Ziel ist etwa die Beschleunigung von Verwaltungsverfahren. Das Unternehmen will demnach einen eigenen Standort in der Landeshauptstadt eröffnen.

KI schaffe damit den Sprung in die Staatsverwaltung, sagte Mehring. „Auf diese Weise entlasten wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von gleichförmigen Tätigkeiten und bieten Bürokratie und Fachkräftemangel gleichermaßen die Stirn.“ Als Beispiele dafür, was geplant ist, nannte er Anwendungen zur automatischen Erzeugung von Übersetzungen oder Zusammenfassungen oder zum Herausarbeiten von Kernaussagen aus Dokumenten.

Aleph Alpha gilt als deutsches KI-Vorzeigeunternehmen. Es entwickelt große Sprachmodelle, ähnlich wie das US-Start-up OpenAI mit ChatGPT. Das Unternehmen aus Heidelberg hat sich auf Anwendungen für die öffentliche Verwaltung und die Industrie spezialisiert.