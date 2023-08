Leck

Kühlflüssigkeit im Klinikum Würzburg ausgetreten

Würzburg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein Leck in einem Kühlkreislauf hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Klinikum Würzburg Mitte ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Sonntag niemand.

Veröffentlicht: 27.08.2023, 18:51 Von: Deutsche Presse-Agentur