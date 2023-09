Kubicki mahnt mehr Leistungswillen in Deutschland an

Der stellvertretende FDP–Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat mehr Leistungsbereitschaft in Deutschland angemahnt. „Wir fallen im wirtschaftlichen Leistungswettbewerb weltweit zurück“, sagte er am Montag beim Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg (Landkreis Kelheim). „Wenn wir nicht den jungen Menschen bereits wieder beibringen, dass sie in der Schule was leisten müssen, im Leben was leisten müssen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass es uns auf allen Ebenen schlecht geht.“

Kubicki, der auch Vizepräsident des Deutschen Bundestags ist, warnte: „Wer eine Generation heranzieht, die glaubt, mit der Drei–Tage–Woche hätte man die Work–Life–Balance richtig organisiert, der wird sehr schnell merken, wie schnell uns das schlechter geht als es gegenwärtig der Fall ist.“

Der FDP–Politiker ging nur am Rande auf die Affäre um den bayerischen Vize–Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ein: „Hubert Aiwanger ist ein gnadenloser Populist, aber das ist in Bayern ja üblich, der Ministerpräsident Markus Söder ist es ja auch.“ Deutschland habe eine massive Wirtschaftskrise, eine Bildungskrise, eine Energiekrise, eine Migrationskrise und Krieg unmittelbar vor der Haustür. „Und das Einzige, worüber Deutschland die letzten 14 Tage debattiert, ist, ob Hubert Aiwanger früher mal Neonazi war oder auch nicht. Als hätten wir keine anderen Probleme.“