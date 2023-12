Krieg und Frieden Thema der Gottesdienste zu Weihnachten

Appelle zum Frieden und Aufrufe zur Überwindung der Gewalt haben in diesem Jahr zu Weihnachten die Predigten bestimmt. „Gewalt und Krieg können keinen nachhaltigen Frieden schaffen“, sagte der Münchner Kardinal Reinhard Marx im vorab verbreiteten Redemanuskript für seine Weihnachtspredigt an Heiligabend im Münchner Liebfrauendom.

Bei allem notwendigen Recht auf Selbstverteidigung müsse auch klar sein, dass nur in der Überwindung der Gewalt der Frieden gefunden werden könne, sagte der Erzbischof von München und Freising. Dafür wiederum brauche es die Bereitschaft zu einem gerechten Ausgleich, zu einem gerechten Frieden, zu einem neuen, vielleicht sogar versöhnten Miteinander. Das gelte überall - „mehr Waffen führen uns nicht näher zum Frieden“, sagte Marx.

Viele zweifelten daran, ob die Verantwortlichen in der Politik in der Lage seien, die großen Herausforderungen in der Welt - Krieg und Frieden, Klimawandel, Migrationsbewegungen, Polarisierung in den Gesellschaften - zu lösen, sagte Marx weiter. Er warnte jedoch, allzu einfachen Antworten zu folgen oder Schuldzuweisungen zu verbreiten - auch wenn die Versuchung in einer solchen Situation groß sei.

Der evangelische Landesbischof Christian Kopp nahm am ersten Weihnachtsfeiertag die Lage in Israel und Gaza in den Blick. „Friede ist nicht selbstverständlich. Das hat die ganze Welt in den letzten beiden Jahren schmerzlich erfahren müssen. Wir wussten es, aber jetzt kam es uns wieder so nahe“, sagte Kopp am Montag laut Redemanuskript in seiner Predigt in der Kirche in St. Matthäus in München.

„Das Leid der Menschen in Israel schreit zum Himmel. Das Leid der Menschen in Gaza - wir klagen zu Gott“, sagte Kopp weiter. Die Welt im Jesusland sei in diesem Jahr aus den Fugen geraten. Die Welt im Heiligen Land sei schon lange aus den Fugen. „Es braucht vernünftige Regelungen der Koexistenz. Es werden wohl beide Seiten lernen müssen, in zwei Staaten miteinander zu leben.“

Auch der Würzburger Bischof Franz Jung mahnte angesichts der Kriege im Gazastreifen und der Ukraine die Menschen zum Frieden. An Weihnachten „leben die früheren Todfeinde friedvoll miteinander, ohne um ihr Leben zu bangen“, heißt es in Jungs Manuskript für seine Predigt zum ersten Weihnachtsfeiertag im Würzburger Kiliansdom. Mit dieser Möglichkeit „müssen wir ernst machen in unserem Leben. Da gibt es noch viel Luft nach oben“. Zu oft lebten Menschen in Kategorien der Konkurrenz und der Feindschaft und seien von Neid und Eifersucht beherrscht.

Im Augsburger Dom verwies Bischof Bertram Meier verwies auf den Heiligen Franziskus. Der Heilige, so Meier laut Mitteilung, setzte da an, wo Jesus begonnen hat: Bei den Armen, Kranken und Schwachen. „Franziskus geht den Spuren nach, die Jesus gelegt hat. Damit spurt er den Weg für uns“, sagte Meier in seiner Predigt.

Der katholische Bamberger Weihbischof Herwig Gössl erinnerte an neben den Opfern von Gewalt, Kriegen und Terror auch an die Betroffene sexualisierter Gewalt. Diese Menschen „schweigen, weil sie das Geschehene verdrängen, aus Scham und Verzweiflung“, sagte Gössl. Mit seinem Schweigen stehe Gott jenen zur Seite, die zum Schweigen gebracht würden.