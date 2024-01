Kran wegen Böe von Lastwagen gestürzt: Totalschaden

Ein Kran ist im Allgäu von einem Lastwagen gestürzt und hat eine Straße schwer beschädigt. Die Verbindungsstraße von Mindelheim nach Stetten (beide Landkreis Unterallgäu) sei nach dem Unfall am späten Mittwochnachmittag in beide Richtungen gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach der Unfallaufnahme und der Bergung des Krans wurde die Straße um etwa 18 Uhr wieder freigegeben.

Aufgrund der Windböe sei der Führer des Baustellenfahrzeugs zuvor mit seinem Gespann in das rechte Fahrbahnbankett geraten. Anschließend habe er die Kontrolle über den Laster verloren, hieß es weiter. Der Baukran, der von einem Lkw gezogen wurde, kippte den Angaben zufolge um und blieb auf einer angrenzenden Wiese liegen. Verletzt wurde niemand. Am Kran entstand Totalschaden, wie ein Sprecher am Abend sagte. Aus der Straße seien Asphaltstücke herausgerissen worden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittwoch vor allem am Alpenrand in höheren Lagen vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gewarnt. Im Landkreis Unterallgäu rechneten die Meteorologen mit Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde.