Deggendorf

Kran stürzt auf Bürodach in Niederbayern

Osterhofen / Lesedauer: 1 min

Auf einem Firmengelände im niederbayerischen Osterhofen ist ein Kran umgestürzt und hat einen sechsstelligen Schaden verursacht. (Foto: Markus Zechbauer/zema-medien/dpa )

Auf einem Firmengelände in Niederbayern ist ein Kran umgestürzt und hat einen sechsstelligen Schaden verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, stürzte der Auslegearm des Krans am Donnerstag auf das Bürodach eines Kranunternehmens in Osterhofen (Landkreis Deggendorf).

Veröffentlicht: 21.07.2023, 13:03 Von: Deutsche Presse-Agentur