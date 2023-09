Schwaben

Koreanisches Konsulat hilft bei Familienzusammenführung

Neu-Ulm / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Ein siebenjähriges Kind hat in Schwaben seine Eltern aus dem Blick verloren und diese dann mit Hilfe des koreanischen Konsulats wiedergefunden. Der Junge hatte sich am Freitag allein in der Stadt aufgehalten, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 09.09.2023, 13:07 Von: Deutsche Presse-Agentur