Kollision vor der Uniklinik: Motorradfahrer stirbt

Regensburg / Lesedauer: 1 min

Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einer abbiegenden Autofahrerin in Regensburg gestorben. Die 30–Jährige war mit ihrem Wagen am Donnerstag gegen Mittag nach links in die Einfahrt des Universitätsklinikums eingebogen, als ihr Wagen mit dem entgegenkommenden 59–Jährigen kollidierte.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 18:01 Von: Deutsche Presse-Agentur