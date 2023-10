Bamberg

Kollision mit Traktor: 23 Jahre alter Motorradfahrer tot

Litzendorf / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Oberfranken tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Traktors am späten Freitagnachmittag von Tiefenellern in Richtung Lohndorf unterwegs, als er beim Linksabbiegen den 23-Jährigen auf seinem Motorrad übersah, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 21:57 Von: Deutsche Presse-Agentur