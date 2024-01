Koch vertreibt Räuber mit Metzgerbeil

Mit einem Metzgerbeil hat ein Koch eines Imbisslokals in Münchberg (Landkreis Hof) einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Überfall am Sonntag hatte der Räuber eine Mitarbeiterin mit einem Küchenmesser bedroht und die Tageseinnahmen gefordert, bevor er von dem 61-jährigen Koch vertrieben wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.