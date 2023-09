Industrie

Knorr–Bremse senkt Arbeitszeit auf 40 Stunden

München / Lesedauer: 1 min

Knorr-Bremse will die Regelarbeitszeit an seinen deutschen Standorten von 42 auf 40 Stunden senken. (Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild )

Der Lkw– und Zugbremsenhersteller Knorr–Bremse will die Regelarbeitszeit an seinen deutschen Standorten von 42 auf 40 Stunden senken. Der Vorstand plane, ein neues Entgeltsystem „auf Basis einer 40–Stunden–Woche bei mindestens gleichem Entgelt“ schrittweise bis 2026 umzusetzen, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 16:53 Von: Deutsche Presse-Agentur