Autozulieferer

Knorr–Bremse plant mehr Profitabilität und Wachstum

München / Lesedauer: 1 min

Die Zentrale von Knorr-Bremse in München. (Foto: picture alliance / dpa/Archiv )

Der seit Jahresbeginn amtierende neue Chef beim Lkw– und Zugbremsen–Herstellers Knorr–Bremse, Marc Llistosella, will die Weichen für die Zukunft stellen. Wachstum und Profitabilität sollten in den kommenden Jahren deutlich gesteigert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 14:44 Von: Deutsche Presse-Agentur