Migration

Klingbeil: „Söder holt zur großen Keule aus“

Berlin / Lesedauer: 1 min

SPD-Chef Lars Klingbeil gibt eine Pressekonferenz. (Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild )

SPD–Chef Lars Klingbeil hat die Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) nach einer Migranten–Obergrenze stark kritisiert. Rund drei Wochen vor der Wahl in Bayern habe Söder „wieder zur großen Keule ausgeholt“ und mache Politik auf dem Rücken von Migrantinnen und Migranten, sagte der SPD–Politiker am Montag in Berlin.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 13:53 Von: Deutsche Presse-Agentur